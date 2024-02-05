PATERNO'. AD UN ANNO DALLA SCOMPARSA DI SAMUELE, I GENITORI REALIZZANO IL SUO SOGNO DONANDO UN POZZO D'ACQUA POTABILE AD I BAMBINI ETIOPI

È trascorso esattamente un anno dalla scomparsa di Samuele, un ragazzo di sedici anni che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei suoi cari e di coloro che lo conoscevano. Il 5 febbraio 2023,...

È trascorso esattamente un anno dalla scomparsa di Samuele, un ragazzo di sedici anni che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei suoi cari e di coloro che lo conoscevano.

Il 5 febbraio 2023, il mondo ha perso un'anima gentile, ma il suo spirito continua a vivere attraverso un gesto di grande generosità e altruismo.

I genitori di Samuele, Mariagrazia e Luca Anicito, residenti a Paternò, hanno deciso di onorare la memoria del loro amato figlio in un modo straordinario.

Ispirati dal desiderio di Samuele di fare del bene agli altri, hanno preso l'iniziativa di realizzare un progetto significativo che avrebbe un impatto positivo sulla vita di molte persone. Così è nata l'idea di riabilitare un pozzo d'acqua secco da tempo nel compound scolastico della scuola elementare di Haben, nel distretto di Gulomekada, in Etiopia.

La scuola elementare di Haben è un faro di speranza per la comunità locale, servendo come istituzione educativa per 900 studenti e 17 insegnanti da oltre quarant'anni. Durante i periodi di conflitto, la scuola ha svolto anche il ruolo di presidio militare, subendo danni significativi. Una delle principali preoccupazioni dei novecento bambini che frequentano questa scuola è la mancanza di accesso a acqua potabile.

I lavori di riabilitazione del pozzo sono già iniziati e comprendono la rimozione delle tubature obsolete, la sostituzione delle stesse fino a una profondità di oltre due metri sotto il livello della falda acquifera, l'installazione di una nuova pompa a mano e la costruzione di una recinzione per garantire un erogazione controllata dell'acqua.

Grazie alla generosa donazione di Mariagrazia e Luca Anicito, il pozzo d'acqua oggi tornerà a essere funzionante, fornendo acqua potabile sicura e accessibile a tutti gli studenti e al personale della scuola, portando speranza e cambiamento positivo nella vita di centinaia di persone

L'eredità di Samuele continua a vivere attraverso questo gesto di amore e solidarietà, dimostrando che anche un'unica persona può fare la differenza nel mondo. La sua memoria sarà per sempre onorata e celebrata attraverso il dono prezioso dell'acqua potabile, che è fondamentale per la vita e la prosperità di una comunità.

FOTO DIRITTI https://www.butterflyonlus.org/progetto/pozzo-scuola-di-haben/