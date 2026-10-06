Paternò aderisce alla Rottamazione-quinquies: sanatoria sui tributi locali, domande dal 16 ottobre

Anche Paternò figura tra i Comuni della provincia di Catania che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i contribuenti interessati sarà possibile presentare domanda dal 16 ottobre al 15

Anche Paternò rientra tra i Comuni della provincia di Catania che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata estesa anche alle entrate degli enti locali.

La misura, però, non va confusa con la definizione agevolata comunale già attiva a Paternò e prorogata fino al 30 settembre. Si tratta infatti di due procedure diverse.

La nuova Rottamazione-quinquies riguarda esclusivamente i debiti relativi alle entrate locali che il Comune ha affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tra gli esempi indicati dall’Agenzia figurano Imu, Tari e multe stradali, purché il relativo carico sia stato affidato all’agente nazionale della riscossione.

La definizione agevolata interessa i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Non tutti i debiti verso il Comune, quindi, rientrano automaticamente nella nuova procedura. Restano esclusi i tributi gestiti direttamente dall’ente o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati.

Per i contribuenti interessati, le domande potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Entro il 15 ottobre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà le modalità telematiche per aderire e renderà disponibili, nell’area riservata, le informazioni utili per individuare i carichi che possono essere ammessi alla definizione agevolata.

L’Agenzia comunicherà entro il 28 febbraio 2027 l’importo complessivamente dovuto. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Per i cittadini di Paternò sarà quindi importante distinguere le due misure: da una parte la definizione agevolata comunale già in corso, con scadenza il 30 settembre, dall’altra la nuova Rottamazione-quinquies, che partirà dal 16 ottobre e riguarderà i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.