Paternò, aerei USA sorvolano la città ieri sera verso Sigonella

Molti cittadini hanno contattato la redazione per capire di quali velivoli si trattasse: si sarebbe trattato di normali movimenti militari diretti verso la base di Sigonella

Nella serata di ieri diversi cittadini di Paternò hanno notato il passaggio di velivoli militari nei cieli della città. I mezzi avrebbero sorvolato il territorio a quote medio-alte intorno alle ore 23, attirando l’attenzione di molti residenti.

In tanti hanno contattato anche la redazione di 95047.it per capire di quali aerei si trattasse. Nessun allarme particolare però: si tratterebbe di normali movimenti aerei militari diretti verso la base di Sigonella, attività abbastanza frequenti nello spazio aereo siciliano.

Secondo quanto rilevato tramite i sistemi pubblici di tracciamento aereo, tra i velivoli monitorati figurerebbe un Lockheed KC-130T Hercules della United States Navy, identificato con il codice “CNV5316”, diretto verso la base di Sigonella dopo una rotta sul Mediterraneo.

Nella stessa fascia oraria sarebbe transitato anche un Bell-Boeing CV-22B Osprey della United States Air Force, con nominativo “FURY43”, partito da Chania, in Grecia, e diretto anch’esso verso la base NAS Sigonella.

Il passaggio dei due mezzi militari sarebbe stato avvertito anche in altri comuni della provincia etnea, ma numerose segnalazioni sono arrivate proprio da Paternò, dove diversi cittadini hanno riferito di aver visto o sentito i velivoli durante il sorvolo notturno.

Sigonella continua infatti a rappresentare uno degli snodi strategici più importanti del Mediterraneo per le operazioni NATO e statunitensi, con frequenti movimenti di aerei militari tra Sicilia, Grecia e altre basi operative internazionali.