PATERNO'. AFFITTAVA IMMOBILI IN DEGRADO E LI SUBLOCAVA ILLEGALMENTE AI MIGRANTI: DENUNCIATO 78ENNE

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito una attività di controllo straordinario del territorio volta a contrastare l’occupazione abusiva degli edifici in disuso.

Le operazioni si sono svolte in particolare nel centro storico del paese, dove i Carabinieri sono intervenuti riscontrando la presenza di migranti irregolari all’interno di alcune abitazioni abbandonate.

In particolare, i militari hanno accertato che 30 migranti, di cui 4 irregolari di nazionalità marocchina, per i quali sono state avviate le procedure per regolarizzare della loro permanenza sul territorio nazionale, abitavano delle case senza alcun titolo, ma riferivano di pagare regolarmente il canone d’affitto ad un uomo di Paternò.

Tali dichiarazioni hanno indotto i militari dell’Arma ad effettuare controlli più approfonditi, rintracciando i singoli proprietari delle abitazioni i quali hanno effettivamente esibito un regolare contratto di locazione stipulato non con i migranti, bensì con un paternese 78 enne, incensurato.

Quest’ultimo, infatti, cercava immobili disabitati e in pessime condizioni di manutenzione, li affittava personalmente e poi, per lucrarci, li sublocava illecitamente ai migranti, in modo da non pagare le tasse sulle rendite percepite.

In totale, l’uomo aveva sottoscritto cinque contratti di locazione per poi cedere le abitazioni, all’insaputa dei proprietari, a cittadini extracomunitari, anche irregolari, impegnati perlopiù nel settore agrumicolo.

Tuttavia, sentito dai Carabinieri, il pensionato, pur ammettendo le sue responsabilità, ha dichiarato che alcuni di quei contratti non li aveva sottoscritti lui, e per questo motivo, sono in corso ulteriori indagini volte ad approfondire il mondo sommerso degli affitti abusivi delle case nel centro storico di Paternò, per risalire ad ulteriori intermediari di questa pratica illecita.

Il 78 enne è stato denunciato per falsità materiale, e sono tuttora in corso gli accertamenti di natura fiscale.