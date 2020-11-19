PATERNÒ: AGGIORNAMENTO, 432 POSITIVI DI CUI 42 OSPEDALIZZATI
A cura di Redazione
19 novembre 2020 17:08
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS19/11/2020 ORE 16:57
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 432 di cui 42 ospedalizzati. Il dato odierno è comprensivo dei soggetti paternesi risultati positivi durante l'attività di screening di massa in modalità "Drive In" organizzati nei due scorsi weekend. I dati sono in continuo aggiornamento.