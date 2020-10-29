PATERNO': AGGIORNAMENTO COVID: AUMENTANO I CASI IN CITTÀ
Aumentano i contagi Covid anche a Paternò: oggi altri 8 casi, rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino.I positivi totali in città, ora, sono 114 di cui 14 ospedalizzati. Lo riferi...
Aumentano i contagi Covid anche a Paternò: oggi altri 8 casi, rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino.
I positivi totali in città, ora, sono 114 di cui 14 ospedalizzati. Lo riferisce una nota del Comune.
Si comunica alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 114 di cui 14 ospedalizzati. Si raccomanda la massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari. Ed ovviamente si raccomanda di rispettare le disposizioni di sicurezza, ovvero: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l'altra e lavaggio frequente delle man