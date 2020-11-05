PATERNO'. AGGIORNAMENTO COVID I CASI SALGONO A 197, 174 PERSONE IN QUARANTENA E 8 GUARITI
Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.In città alla data odierna si registrano 197 casi attualmente positivi (+13 rispetto a ieri) , aumentano a 23 le persone os...
Arriva il consueto aggiornamento dei casi di Covid-19 nella città di Paternò.
In città alla data odierna si registrano 197 casi attualmente positivi (+13 rispetto a ieri) , aumentano a 23 le persone ospedalizzate (+1 rispetto a ieri), 8 persone sono guariti.
Il numero delle persone in quarantena attualmente sono 174
POST UFFICIALE
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 197 (+13 rispetto a ieri) di cui 23 ospedalizzati e 174 in quarantena. Guariti 8. Il dato è in continuo aggiornamento