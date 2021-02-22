95047

PATERNO': AGGIORNAMENTO DATI COVID. 52 I POSITIVI, 104 IN ISOLAMENTO

22 febbraio 2021 19:38
Diminuiscono fortunatamente ancora i dati a Paternò sul fronte Coronavirus.

Nell'aggiornamento comunicato oggi vengono indicati 52 (-7 rispetto al precedente aggiornamento) soggetti positivi, di cui 3 (-1)  in ospedale. Sono 104 le persone in isolamento domiciliare, meno quattro rispetto al precedente aggiornamento

