PATERNO': AGGIORNAMENTO DATI COVID IN CITTÀ'
Arriva l'aggiornamento da parte delle autorità competenti, riguaraganre la situazione Covid-19 nella città di Paternò-
Attualmente in città i positivi al covid-19 sono 279, di cui 15 ricoverati, e 1652 i soggetti in isolamento domiciliare. Nessun dato viene comunicato sulle persone decedute.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 12/01/2021 ORE 19:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 279 di cui 15 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1652. I dati sono in continuo aggiornamento.