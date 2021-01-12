95047

PATERNO': AGGIORNAMENTO DATI COVID IN CITTÀ'

Arriva l'aggiornamento da parte delle autorità competenti, riguaraganre la situazione Covid-19 nella città di Paternò

12 gennaio 2021 20:49
Attualmente in città i positivi al covid-19 sono 279, di cui 15 ricoverati, e 1652 i soggetti in isolamento domiciliare. Nessun dato viene comunicato sulle persone decedute.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 12/01/2021 ORE 19:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 279 di cui 15 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1652. I dati sono in continuo aggiornamento.

