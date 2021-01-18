PATERNO’: AGGIORNAMENTO DEI DATI COVID IN CITTÀ’
Attualmente in città i positivi al covid-19 sono 272 (+ 8 rispetto l'ultimo bollettino comunicato in data 16 Gennaio) , di cui 15 ricoverati (-2) , e 1661 i soggetti in isolamento domiciliare. Nessun dato viene comunicato sulle persone decedute.
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 18/01/2021 ORE 14:45
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 272 di cui 15 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1661. I dati sono in continuo aggiornamento.