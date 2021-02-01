PATERNO': AGGIORNAMENTO DEI DATI COVID IN CITTA'
A cura di Redazione
01 febbraio 2021 14:39
Arriva l’aggiornamento da parte delle autorità competenti, riguardante la situazione Covid-19 nella città di Paternò.
I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 171 di cui 11 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 248 (a seguito di riallineamento). I dati sono in continuo aggiornamento.
Dati in diminuzione rispetto al precedente bollettino emesso in data 28 Gennaio 2021 dove i numero dei soggetti positivi erano 213 di cui 14 ospedalizzati