PATERNO’: AGGIORNAMENTO DEI DATI COVID IN CITTÀ’, AUMENTANO I CASI
Arriva l’aggiornamento da parte delle autorità competenti, riguardante la situazione Covid-19 nella città di Paternò.
Aumento dei casi positivi e degli ospedalizzati in città rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 22 Gennaio 2021.
Nel dettaglio attualmente in città i positivi al covid-19 sono 250 (+ 9 rispetto l’ultimo bollettino emesso) , di cui 20 ricoverati (+4) , e 1639 i soggetti in isolamento domiciliare. Nessun dato viene comunicato sulle persone decedute.
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 26/01/2021 ORE 17:03
