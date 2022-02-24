PATERNÒ. AGGRAVAMENTO DELLA MISURA CAUTELARE: IN CARCERE TRE ARRESTATI DI “SOTTO SCACCO”

Su delega di questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dalla V^ Sezione...

I tre in particolare, in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, erano stati coinvolti nell’attività investigativa coordinata dalla D.D.A. di Catania e svolta dall’Arma di Paternò, nell’ambito dell’operazione “Sotto scacco”, che, il 4 maggio dello scorso anno, aveva inferto un duro colpo al clan “Assinnata-Alleruzzo-Amantea”, articolazione territoriale della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”.

I soggetti, che in un primo momento erano stati posti agli arresti domiciliari, sono stati quindi associati al carcere catanese di Bicocca ed a quello siracusano di contrada Cavadonna.