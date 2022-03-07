PATERNÒ, AGGREDISCE CONVIVENTE E FERISCE 2 COGNATI: ARRESTATO 39ENNE

Un romeno di 39 anni è stato arrestato a Paternò (Catania) dai carabinieri dopo che per futili motivi ha aggredito la convivente e poi ferito con un coltello alla guancia sinistra la cognata – che era...

Un romeno di 39 anni è stato arrestato a Paternò (Catania) dai carabinieri dopo che per futili motivi ha aggredito la convivente e poi ferito con un coltello alla guancia sinistra la cognata – che era intervenuta a difesa della sorella – ed il marito di quest’ultima.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in seguito ad una richiesta di aiuto al 112 da parte della convivente. All’arrivo dei carabinieri l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha cercato invano di colpirli con il coltello, lanciando loro contro anche una sedia, prima di essere bloccato.

I parenti sono stati tutti medicati dal personale del 118 e giudicati guaribili in cinque giorni Il giudice ha convalidato l’arresto e durante il rito direttissimo ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.