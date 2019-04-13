PATERNO': AGGREDITI DUE VIGILI URBANI, ESEGUIVANO TSO

Brutta disavventura, per due vigili urbani.I due agenti della Polizia Locale di Paternò, mentre svolgevano un delicato servizio relativo ad un trattamento sanitario obbligatorio, sono stati aggrediti...

I due agenti della Polizia Locale di Paternò, mentre svolgevano un delicato servizio relativo ad un trattamento sanitario obbligatorio, sono stati aggrediti e picchiati dallo stesso destinatario del provvedimento.

Sono stati colpiti, rispettivamente, da uno schiaffo e da un calcio: ad avere la peggio è stato uno dei due che è stato raggiunto da un calcio in pieno viso, con la rottura del setto nasale.

L’aggressore è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.