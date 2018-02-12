95047

PATERNO': Ai domiciliari per droga

A cura di Redazione Redazione
12 febbraio 2018 13:01
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato il 40enne Giuseppe MOBILIA del posto, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo si

soggiorno, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catania.

L’uomo, condannato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Paternò il 5 novembre del 2011, dovrà scontare ai domiciliari la pena di mesi 9 di reclusione.

 

