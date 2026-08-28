Paternò, al cimitero nuovo iniziati i lavori di scerbamento e rimozione della cenere vulcanica

Sono iniziati ieri mattina i lavori di scerbamento e rimozione della cenere vulcanica all’interno del cimitero nuovo di via Balatelle, a Paternò.

Gli interventi stanno interessando gli spazi esterni e le aree di passaggio del camposanto, con operazioni finalizzate a ripulire le superfici dalla cenere depositata nei giorni scorsi e a rimuovere la vegetazione presente lungo alcune zone del cimitero.

Dalle immagini si nota il lavoro già effettuato in diversi punti, con ampie porzioni della pavimentazione ripulite e le aree esterne progressivamente sistemate.

L’intervento rientra nelle attività avviate in questi giorni per migliorare le condizioni del cimitero e restituire maggiore decoro e sicurezza ai visitatori.

Le operazioni dovrebbero proseguire anche nelle prossime ore, interessando progressivamente le varie aree del cimitero nuovo