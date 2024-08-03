PATERNÒ AL TOP DEL CALDO: MASSIMA DI 42,7°C REGISTRATA OGGI

Le temperature continuano a salire in Sicilia, rendendo quella di oggi, 3 agosto 2024, la giornata più calda della stagione. La rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) h...

Le temperature continuano a salire in Sicilia, rendendo quella di oggi, 3 agosto 2024, la giornata più calda della stagione. La rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) ha registrato temperature eccezionalmente elevate, con il termometro che ha raggiunto i 43,°C, a Lentini facendo di questa la città più calda della Sicilia. Seguono Paternò con 42,7°C e Noto con 42,6°C.

Fortunatamente, da domani è previsto un lieve calo delle temperature, che durerà per alcuni giorni. Tuttavia, il clima rimarrà afoso e le temperature saranno leggermente sopra la media del periodo. Ci sarà anche instabilità pomeridiana, soprattutto sui settori interni montuosi, con possibilità di sconfinamenti sparsi fino alle coste. Un nuovo moderato aumento delle temperature è previsto dopo il 9 agosto, ma ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni.

Consigli Generali per Affrontare il Caldo

Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11:00 e le 18:00). Evita le zone trafficate e i parchi dove si registrano alti valori di ozono, specialmente per bambini piccoli, anziani, persone con asma e altre malattie respiratorie, non autosufficienti o convalescenti. Riduci l’attività fisica intensa all’aperto durante gli orari più caldi. Trascorri le ore più calde nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca. Utilizza correttamente il condizionatore o, se hai solo un ventilatore, segui alcuni accorgimenti per ottimizzarne l’uso. Trascorri alcune ore in luoghi climatizzati durante le ore più calde. Indossa indumenti chiari e leggeri in fibre naturali come cotone e lino. Proteggi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole. Proteggi la pelle con creme solari ad alto fattore protettivo. Bevi molti liquidi, evitando bevande gassate o zuccherate, tè, caffè, bevande troppo fredde e alcolici. Segui un’alimentazione leggera, preferendo pasta e pesce alla carne e consumando molta verdura e frutta fresca. Conserva correttamente gli alimenti deperibili. Consulta il medico prima di modificare la terapia farmacologica in corso. Conserva correttamente i farmaci, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta, e riponi in frigorifero quelli che richiedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C. Evita di viaggiare nelle ore più calde se l’auto non è climatizzata, e porta con te sufficienti scorte d’acqua. Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani in auto parcheggiate al sole, neanche per poco tempo. Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto non siano troppo coperte e offri assistenza a chi è a maggiore rischio. Segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di intervento. Contatta un medico in presenza di sintomi di disturbi legati al caldo.

Seguendo questi consigli, si può affrontare meglio l’ondata di caldo e ridurre i rischi per la salute associati alle alte temperature.