PATERNO'. AL VIA DOMANI FINO A LUNEDI I TAMPONI ANTI COVID PER LE SCUOLE MEDIE

Nei giorni di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 si terranno presso lo spazio antistante la Piscina Comunale “Giovanni Paolo II” i tamponi per tutta la popolazione scolastica delle scuole medie che ricadono nel territorio di Paternò, per i loro genitori accompagnatori, per i docenti e per il personale ATA, secondo questo calendario.

- SABATO 14 NOVEMBRE: Istituto “Virgilio”.

- DOMENICA 15 NOVEMBRE: Istituti “G.B. Nicolosi” e “Marconi”.

- LUNEDÌ 16 NOVEMBRE Istituto “Don Milani”.

Per venire incontro alle esigenze della moltitudine di soggetti coinvolti, saranno a disposizione i servizi igienici del Parco “Papa Giovanni XXIII” (Parco del Sole). I soggetti prenotati presenti negli elenchi delle scuole dovranno presentarsi minuti di modulo Asp compilato in duplice copia.