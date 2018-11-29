PATERNÒ, AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA STRADA PROVINCIALE 138

Consegnati i lavori, alla ditta aggiudicataria dell’appalto, per la manutenzione straordinaria della strada provinciale138, tratto dalla Sp 137/II alla Sp 139 – 1° stralcio – ricadenti all’interno del...

L’intervento, che costerà poco più di 75 mila euro, prevede la sistemazione del piano viabile in parte a fondo naturale, opere di protezione e segnaletica verticale. La conclusione dei lavori è prevista per il 28 marzo del prossimo anno (120 giorni). I finanziamenti provengono dai fondi di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 4 marzo 2015 n. 64, del 21 Gennaio 2016 n. 14: “Presa d’atto dei programmi di intervento proposti dalle ex Province regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006” APQ TS e rientra nell’ambito di cui al programma per le sistemazioni più urgenti che riguardano la viabilità provinciale.