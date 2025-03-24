PATERNO'. AL VIA I LAVORI PER GLI STALLI BLU: DA OGGI DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA IN ALCUE VIE, TUTTI I DETTAGLI

Al fine di garantire una gestione ottimale degli spazi di sosta e migliorare la fruibilità del centro urbano, il Comune di Paternò, con ordinanza n° 47 del 19 marzo 2025, ha disposto l'introduzione de...

Al fine di garantire una gestione ottimale degli spazi di sosta e migliorare la fruibilità del centro urbano, il Comune di Paternò, con ordinanza n° 47 del 19 marzo 2025, ha disposto l'introduzione degli stalli di sosta delimitati da strisce blu, insieme alla segnaletica verticale corrispondente. Per consentire l'installazione delle strisce blu, è stato necessario emettere il divieto di sosta con rimozione coatta lungo gli spazi laterali delle vie interessate.

Periodo e Orari di Sospensione della Sosta

La sosta veicolare sarà sospesa dal 24 al 27 marzo 2025, dalle ore 14:30 alle ore 01:30 del giorno successivo, nel tratto stradale della Via Vittorio Emanuele. Durante questo periodo, la rimozione forzata dei veicoli sarà attiva per consentire l'installazione delle strisce blu.

Le Vie Interessate dalla Realizzazione degli Stalli Blu

Nei giorni successivi, gli stalli blu saranno realizzati nelle seguenti vie di Paternò:

Largo Assisi Via Santa Lucia Via Massa Carrara Piazzale Dei Diritti Umani (spazio antistante l'ospedale civico) Via E. Bellia Piazza Caduti di Nassirya Via G.B. Nicolosi Piazza San Francesco di Paola Via San Francesco di Paola Piazza Umberto Piazza Santa Barbara Via Monastero Piazza Indipendenza Via Roma Piazza Vittorio Veneto Via Vittorio Emanuele (tratto tra Piazza Indipendenza e Via Stazione) Via Stazione Via Strano (tratto tra Via Vittorio Emanuele e Via Circumvallazione) Via Circumvallazione (tratto tra Vico Cracchiolo e Piazza Purgatorio) Via Circumvallazione (tratto tra Via Strano e Via Fallica) Via Circumvallazione (tratto tra Via Vasta e Via Virgillito) Via Circumvallazione (tratto tra il civico n. 525 di Via Circumvallazione e Via Vittorio Emanuele) Via Vasta (tratto tra Via Baratta e Via Circumvallazione/Via V. Bellini) Via Canonico Renna (tratto tra Via Vittorio Emanuele e Via Baratta) Via Baratta (tratto tra Via Circumvallazione e Via Vasta) Via Bellini (tratto tra Via Fallica e Via L. Rizzo) Corso Sicilia (tratto tra Via Vittorio Emanuele e Via Linosa) Piazza R. Livatino Spazio antistante la piscina comunale

Segnaletica e Rispetto delle Normative

La segnaletica verticale indicante il divieto di sosta sarà posizionata a partire dal 24 marzo 2025, con un periodo di transizione che durerà almeno 48 ore prima che il divieto diventi effettivo. In questo lasso di tempo, il divieto non sarà ancora applicato, ma ogni violazione sarà sanzionata dal 27 marzo 2025, secondo le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada. Gli organi di vigilanza, tra cui la Polizia Municipale, sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

Tariffe per la Sosta negli Stalli Blu

A partire dall'introduzione degli stalli blu, saranno applicate le seguenti tariffe:

€0,40 per i primi 30 minuti di sosta

per i primi 30 minuti di sosta €0,70 per ogni ora di sosta

per ogni ora di sosta €2,50 per mezza giornata (dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 16:00 alle 20:00)

Abbonamenti Disponibili:

Per i cittadini che necessitano di una sosta frequente, saranno disponibili i seguenti abbonamenti:

Abbonamento mensile (intera giornata): €50,00

€50,00 Abbonamento annuale (intera giornata): €400,00

Rassicurazioni alla Cittadinanza

Il Comune di Paternò rassicura i cittadini che il servizio di sosta con strisce blu entrerà in funzione non appena le condizioni saranno ottimali per la gestione dei parcheggi, garantendo così una maggiore efficienza nella regolamentazione del traffico e nella sosta.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione e affissione di apposita segnaletica stradale temporanea nelle zone interessate dai divieti.