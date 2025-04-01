PATERNÒ: AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO POLO DELL’INFANZIA A IMPATTO ZERO

Un progetto innovativo e sostenibile che guarda al futuro dei più piccoli: è stato consegnato oggi il cantiere per la realizzazione di un nuovo Polo dell’Infanzia a Paternò, un’iniziativa dal valore d...

Un progetto innovativo e sostenibile che guarda al futuro dei più piccoli: è stato consegnato oggi il cantiere per la realizzazione di un nuovo Polo dell’Infanzia a Paternò, un’iniziativa dal valore di oltre 2 milioni di euro, che amplierà l’offerta educativa con due nuovi plessi da 25 e 59 posti.

Il nuovo polo si distingue per il suo impatto ambientale zero: una struttura interamente in legno, progettata con materiali all’avanguardia per garantire sostenibilità, efficienza energetica e il massimo comfort per i bambini.

Un ambiente sicuro, moderno e pensato per la crescita e l’apprendimento.

Ieri mattina alla consegna dei lavori erano presenti il Sindaco Nino Naso, l’Assessore Roberto Faranda, il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Architetto Domenico Benfatto, i progettisti e i rappresentanti della ditta incaricata.

Il Sindaco Nino Naso afferma: «Questo intervento rappresenta un impegno concreto dell’amministrazione per rispondere alle necessità della nostra comunità, offrendo ai bambini spazi sicuri e sostenibili, pensati per garantire un ambiente confortevole e adatto alla loro crescita.

Con questo progetto, puntiamo a creare un polo dell’infanzia che diventi un vero punto di riferimento per le famiglie, fornendo un servizio che supporti concretamente il benessere di tutta la comunità».

L’architetto Domenico Benfatto, responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, sottolinea:

«L’edificio sarà completamente a impatto zero, con aule progettate per il massimo comfort dei bambini e un ambiente ecosostenibile che ottimizza l’uso della luce naturale e l’efficienza energetica».

I lavori sono già in corso e il nuovo polo educativo rappresenterà un modello di riferimento per il territorio.