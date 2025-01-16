PATERNO', AL VIA I LAVORI PER VIA SCALA VECCHIA (TRE CASE): RISPOSTA ATTESA DAI CITTADINI

Sembra in via di soluzione la vicenda del proseguimento di via Scala Vecchia a Paternò. Sia il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che quello di Paternò, Nino Naso, hanno fatto proprie le istanze dei r...

Sembra in via di soluzione la vicenda del proseguimento di via Scala Vecchia a Paternò.

Sia il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, che quello di Paternò, Nino Naso, hanno fatto proprie le istanze dei residenti dichiarandosi disponibili a intervenire.

La vicenda è ormai annosa, con il fondo stradale ormai ridotto a gruviera e impercorribile in una zona periferica in cui diverse famiglie vivono da anni e che devono percorrere la strada obbligatoriamente.

Già lo scorso anno, per qualche giorno, la strada fu chiusa al transito, poi una sistemata per togliere le buche più profonde, ma ora, a seguito delle piogge e dell’usura, la strada è impraticabile.

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, con una nota inviata al Comune di Paternò e ai residenti dichiara: «Dopo aver raccolto, presso i nostri uffici, diverse segnalazioni provenienti dai residenti di Giaconia, in merito alle condizioni di degrado del manto stradale di via Scala Vecchia, ci sembra urgente intervenire per garantire la sicurezza e il benessere di coloro i quali quotidianamente percorrono quella strada, sebbene non ricada nel nostro territorio ma sia di competenza del Comune di Paternò.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Comune di Paternò non fosse in grado di intervenire in tempi brevi, mi sono reso disponibile a operare in via sostitutiva, ovviamente previa autorizzazione formale.

La cura e la manutenzione delle infrastrutture stradali non dovrebbero conoscere confini amministrativi ed è solo attraverso un lavoro sinergico tra i comuni che si può rispondere alle esigenze dei cittadini» conclude il sindaco Caputo.

Ma il Comune di Paternò, pur ringraziando Caputo per la disponibilità, ha già prevosto l’avvio dei lavori già in questa settimana. «Nel ribadire lo spirito di collaborazione tra enti confinanti - dichiara Nino Naso - nell'interesse delle comunità da noi rappresentate e come già dichiarato, comunico che sono già in programma gli interventi di manutenzione che saranno effettuati con la massima urgenza in via Scala Vecchia (salita delle Tre Case), e che sono seguiti dall’assessore Faranda che mi ha confermato che avranno inizio entro oggi stesso o al massimo domani».

Luigi Saitta Fonte La Sicilia del 16-01-2025