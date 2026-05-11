Paternò, al via i lavori su strada Scalilli: investimento da 450 mila euro e cantiere per 150 giorni

Si è tenuta la consegna ufficiale dei lavori per l’intervento di manutenzione straordinaria della Strada Comunale Scalilli. L’opera, ritenuta di fondamentale importanza per la viabilità del territorio di Paternò, interesserà il tratto strategico compreso tra lo svincolo Scalilli sulla SS284 e l’innesto su via Mongibello.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 450 mila euro. Il progetto punta al ripristino strutturale e funzionale del manto stradale, garantendo standard di sicurezza più elevati per i numerosi automobilisti e residenti che percorrono quotidianamente questa importante arteria della viabilità extraurbana.

“Con la consegna di questi lavori diamo una risposta concreta a un’esigenza attesa dal territorio – commenta l’Amministrazione Comunale –. L’obiettivo è restituire una strada sicura e moderna, riducendo i disagi legati all’usura del tempo e migliorando l’accesso alla città dallo svincolo della SS284”.

I lavori avranno inizio immediato. Ai cittadini viene raccomandata la massima attenzione alla segnaletica di cantiere che sarà installata per gestire il traffico durante le varie fasi dell’intervento. La durata prevista dei lavori è stata stabilita in 150 giorni.