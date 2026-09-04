PATERNÒ, AL VIA IL DECIMO CAMPO SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE ANPAS: QUEST’ANNO IL TEMA È L’INCLUSIONE

PATERNÒ – È in corso il decimo Campo Scuola di Protezione Civile organizzato da ANPAS Paternò, un appuntamento ormai consolidato dedicato alla formazione dei più giovani e alla diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza e della cittadinanza attiva.

L’edizione 2026, in programma dal 30 agosto al 5 settembre, mette al centro un tema di particolare importanza: l’inclusione.

Il campo aderisce alla campagna nazionale promossa dal Dipartimento della Protezione Civile “Anch’io sono la Protezione Civile” ed è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 16 anni, provenienti da diversi istituti scolastici e realtà del territorio.

Durante il percorso, i giovani partecipanti hanno la possibilità di conoscere da vicino il mondo della Protezione Civile e di comprendere quanto siano fondamentali la prevenzione dei rischi, la tutela dell’ambiente e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Tra gli obiettivi del progetto figurano la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, la prevenzione degli incendi e degli altri rischi presenti sul territorio, la sensibilizzazione sul valore della cittadinanza attiva e una maggiore conoscenza delle attività svolte quotidianamente dal sistema di Protezione Civile a tutela della popolazione.

Il percorso formativo permette inoltre ai ragazzi di confrontarsi direttamente con volontari e operatori, favorendo lo sviluppo del senso di responsabilità, dello spirito di collaborazione e della consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità.

Particolare attenzione, in questa decima edizione, è riservata proprio all’inclusione, intesa come capacità di accogliere, coinvolgere e valorizzare ogni persona, trasformando le differenze in una risorsa e in un’occasione di crescita per l’intero gruppo.

Una settimana di attività, formazione e condivisione che punta a lasciare nei giovani partecipanti conoscenze ed esperienze destinate a durare nel tempo, contribuendo alla costruzione di una comunità sempre più consapevole, solidale, inclusiva e preparata ad affrontare le emergenze.