Paternò, al via la riqualificazione del Palazzetto dello Sport “Peppino Impastato”

Contratto stipulato il 6 agosto: previsti 90 giorni di lavori per sistemare campo, tribune, illuminazione, climatizzazione e impianto antincendio.

Sono stati affidati i lavori per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport “Peppino Impastato” di via Bologna. Il contratto per l’esecuzione degli interventi è stato stipulato lo scorso 6 agosto 2026 e prevede una durata dei lavori pari a 90 giorni.

Il progetto comprende diversi interventi destinati a migliorare e rendere maggiormente fruibile l’impianto sportivo. In particolare, è prevista la copertura del campo da basket attraverso la realizzazione di una struttura metallica di tipo reticolare.

I lavori interesseranno anche le tribune e l’area di gioco, che saranno sistemate nell’ambito dell’intervento complessivo di riqualificazione.

Prevista inoltre la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, di un impianto di climatizzazione e di un impianto antincendio, con l’obiettivo di adeguare e migliorare la struttura sotto il profilo della funzionalità e della sicurezza.

Una volta completato l’intervento, il Palazzetto dello Sport “Peppino Impastato” potrà mettere a disposizione della cittadinanza e delle associazioni sportive spazi più adeguati per lo svolgimento delle attività sportive.