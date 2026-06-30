👉 Da domani al via le domande per pagare IMU, TARI e altri tributi senza sanzioni e interessi
Domande online dal 1° luglio al 31 agosto: interessati anche TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Canone Unico Patrimoniale.
PATERNÒ – Al via le domande per accedere alla Definizione Agevolata delle Entrate Comunali. Il Comune di Paternò informa che, a partire dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2026, i cittadini potranno presentare richiesta attraverso il portale dedicato.
L’iniziativa consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie relative ai tributi comunali, beneficiando dell’esclusione delle sanzioni e degli interessi previsti sugli importi dovuti.
La misura permette quindi di pagare il solo tributo dovuto e le eventuali spese di notifica, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale.
Quali tributi rientrano
La rottamazione riguarda diverse entrate comunali, tra cui:
IMU – Imposta Municipale Propria
TARI – Tassa sui Rifiuti
TOSAP
Imposta Comunale sulla Pubblicità
Canone Unico Patrimoniale
Possono essere sanate sia le posizioni già accertate sia eventuali debiti non ancora contestati, purché riferiti a situazioni entro il 31 dicembre 2025.
Cosa si paga
Il beneficio principale della misura è l’abbattimento dei costi aggiuntivi.
I contribuenti dovranno pagare:
il tributo dovuto
le eventuali spese di notifica
Saranno invece escluse:
sanzioni
interessi maturati
Una possibilità che può alleggerire il carico economico per i cittadini che intendono mettersi in regola con il Comune.
Come aderire
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante il portale dedicato.
Il portale sarà attivo dal 1° luglio 2026 fino al 31 agosto 2026.
Attraverso la piattaforma, il contribuente potrà:
consultare la propria posizione
verificare gli importi agevolati
simulare eventuali piani di rateizzazione
trasmettere direttamente la richiesta di adesione
Pagamenti anche a rate
Prevista anche la possibilità di dilazionare il debito in base all’importo dovuto:
fino a 1.500 euro → fino a 6 rate
fino a 3.000 euro → fino a 12 rate
fino a 6.000 euro → fino a 24 rate
fino a 9.000 euro → fino a 36 rate
oltre 9.000 euro → fino a 48 rate
Attenzione alle condizioni
Il rispetto delle scadenze è fondamentale. Il mancato pagamento di una rata oltre 30 giorni comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
Inoltre, chi ha contenziosi aperti dovrà rinunciare alle cause per poter accedere alla sanatoria.
La rottamazione rappresenta una doppia opportunità: da un lato aiuta i cittadini a regolarizzare i propri debiti con importi più sostenibili, dall’altro consente al Comune di recuperare risorse importanti per le casse pubbliche.
Una misura che punta a favorire il rientro delle morosità e a dare respiro a chi si trova in difficoltà economica.