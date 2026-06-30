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👉 Da domani al via le domande per pagare IMU, TARI e altri tributi senza sanzioni e interessi

Domande online dal 1° luglio al 31 agosto: interessati anche TOSAP, Imposta sulla Pubblicità e Canone Unico Patrimoniale.

A cura di Redazione Redazione
30 giugno 2026 20:05
👉 Da domani al via le domande per pagare IMU, TARI e altri tributi senza sanzioni e interessi -
Paternò
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PATERNÒ – Al via le domande per accedere alla Definizione Agevolata delle Entrate Comunali. Il Comune di Paternò informa che, a partire dal 1° luglio e fino al 31 agosto 2026, i cittadini potranno presentare richiesta attraverso il portale dedicato.

L’iniziativa consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie relative ai tributi comunali, beneficiando dell’esclusione delle sanzioni e degli interessi previsti sugli importi dovuti.

La misura permette quindi di pagare il solo tributo dovuto e le eventuali spese di notifica, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale.

Quali tributi rientrano

La rottamazione riguarda diverse entrate comunali, tra cui:

  • IMU – Imposta Municipale Propria

  • TARI – Tassa sui Rifiuti

  • TOSAP

  • Imposta Comunale sulla Pubblicità

  • Canone Unico Patrimoniale

Possono essere sanate sia le posizioni già accertate sia eventuali debiti non ancora contestati, purché riferiti a situazioni entro il 31 dicembre 2025.

Cosa si paga

Il beneficio principale della misura è l’abbattimento dei costi aggiuntivi.

I contribuenti dovranno pagare:

  • il tributo dovuto

  • le eventuali spese di notifica

Saranno invece escluse:

  • sanzioni

  • interessi maturati

Una possibilità che può alleggerire il carico economico per i cittadini che intendono mettersi in regola con il Comune.

Come aderire

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica mediante il portale dedicato.

Il portale sarà attivo dal 1° luglio 2026 fino al 31 agosto 2026.

Attraverso la piattaforma, il contribuente potrà:

  • consultare la propria posizione

  • verificare gli importi agevolati

  • simulare eventuali piani di rateizzazione

  • trasmettere direttamente la richiesta di adesione

Pagamenti anche a rate

Prevista anche la possibilità di dilazionare il debito in base all’importo dovuto:

  • fino a 1.500 euro → fino a 6 rate

  • fino a 3.000 euro → fino a 12 rate

  • fino a 6.000 euro → fino a 24 rate

  • fino a 9.000 euro → fino a 36 rate

  • oltre 9.000 euro → fino a 48 rate

Attenzione alle condizioni

Il rispetto delle scadenze è fondamentale. Il mancato pagamento di una rata oltre 30 giorni comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Inoltre, chi ha contenziosi aperti dovrà rinunciare alle cause per poter accedere alla sanatoria.

La rottamazione rappresenta una doppia opportunità: da un lato aiuta i cittadini a regolarizzare i propri debiti con importi più sostenibili, dall’altro consente al Comune di recuperare risorse importanti per le casse pubbliche.

Una misura che punta a favorire il rientro delle morosità e a dare respiro a chi si trova in difficoltà economica.

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