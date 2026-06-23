Paternò, al via le votazioni della Democrazia Partecipata 2026: ecco i 5 progetti tra cui scegliere

C'è tempo fino al 4 luglio per votare online. In palio 22 mila euro per il progetto più votato dai cittadini.

C'è tempo fino alle ore 12 del 4 luglio 2026 per partecipare alle votazioni della Democrazia Partecipata 2026 del Comune di Paternò. I cittadini potranno scegliere online uno dei cinque progetti ammessi alla fase finale, contribuendo a decidere come destinare i 22 mila euro messi a disposizione dall'ente per iniziative di interesse pubblico, sociale e culturale.

La votazione si svolge esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata e rappresenta uno degli strumenti che consentono ai cittadini di partecipare direttamente alle scelte riguardanti una parte delle risorse comunali.

Ecco nel dettaglio le cinque proposte in gara.

Mobilità per tutti: un Doblò per la nostra comunità

Il progetto, presentato dalla Confraternita di Misericordia di Paternò, prevede l'acquisto di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. L'obiettivo è migliorare i servizi di assistenza e garantire maggiore inclusione sociale, offrendo un supporto concreto a chi necessita di trasporti sanitari o assistenziali.

La Fabbrica dell'Opera dei Pupi

L'iniziativa della Compagnia Teatrale Thalìa punta a valorizzare una delle tradizioni più importanti della cultura siciliana. Attraverso attività laboratoriali e momenti di coinvolgimento diretto, il progetto mira ad avvicinare soprattutto i più giovani al mondo dell'Opera dei Pupi e ai mestieri legati a questa storica forma d'arte.

Castello In...Cantato

L'associazione musicale culturale Sturm und Drang e l'Orchestra da Camera L'Estro Armonico propongono una serie di eventi all'interno del Castello Normanno. Il programma prevede concerti, spettacoli, giochi storici, conferenze, poesie e attività culturali pensate per valorizzare uno dei monumenti simbolo della città e attrarre visitatori.

Il Cantastorie che viene dal Sud

L'associazione culturale Cantastorie Busacca propone una mostra dedicata alla figura di Ciccio Busacca e al legame artistico con Dario Fo e Franca Rame. L'iniziativa comprende anche momenti di approfondimento culturale e un evento conclusivo con spettacolo musicale.

V-UCI Cinema: il grande schermo torna in piazza

La proposta del gruppo VOCE prevede il ritorno delle proiezioni cinematografiche all'aperto in uno spazio pubblico della città. L'obiettivo è creare occasioni di aggregazione attraverso film per famiglie, bambini e ragazzi, ma anche documentari e contenuti di carattere sociale e culturale.

Per partecipare alla votazione della Democrazia Partecipata 2026 è necessario registrarsi sulla piattaforma online Balotilo. Una volta completata l'iscrizione, ogni cittadino potrà esprimere una sola preferenza tra i cinque progetti ammessi alla fase finale.

Le votazioni resteranno aperte fino alle ore 12 del 4 luglio 2026.

Per registrarsi e votare è possibile accedere al seguente link:

https://www.balotilo.org/c/zNJn61fJvpetyhU3F57X/enroll

Adesso la decisione passa ai cittadini, che con il proprio voto potranno scegliere quale progetto vedrà la luce grazie ai fondi della Democrazia Partecipata 2026.