PATERNÒ: ALBERI PERICOLANTI INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

10 agosto 2019 09:17
PATERNÒ: ALBERI PERICOLANTI INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
Intervento dei vigili del fuoco a Paternò ieri sera, intorno alle ore 23 nella centralissima via Vittorio Emanuele, nei pressi dell'albergo Sicilia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti su alcuni alberi pericolanti che avrebbero potuto causare problemi ad automobilisti e pedoni.

Una parte della chioma si era staccata ed era caduta a terra per fortuna senza recare danno a nessuno

