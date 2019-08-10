PATERNÒ: ALBERI PERICOLANTI INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
Intervento dei vigili del fuoco a Paternò ieri sera, intorno alle ore 23 nella centralissima via Vittorio Emanuele, nei pressi dell'albergo Sicilia.I Vigili del Fuoco sono intervenuti su alcuni alberi...
A cura di Redazione
10 agosto 2019 09:17
Intervento dei vigili del fuoco a Paternò ieri sera, intorno alle ore 23 nella centralissima via Vittorio Emanuele, nei pressi dell'albergo Sicilia.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti su alcuni alberi pericolanti che avrebbero potuto causare problemi ad automobilisti e pedoni.
Una parte della chioma si era staccata ed era caduta a terra per fortuna senza recare danno a nessuno