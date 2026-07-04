Paternò, albero caduto da giorni a Villa Moncada: sentiero ancora bloccato

La segnalazione di alcuni cittadini: il ramo ostruisce il passaggio all'interno della villa comunale e, nonostante siano trascorsi diversi giorni, non è stato ancora rimosso. Si chiede un intervento per ripristinare la sicurezza del percorso.

A cura di Redazione 04 luglio 2026 14:45

Condividi