95047

Paternò, albero caduto da giorni a Villa Moncada: sentiero ancora bloccato

La segnalazione di alcuni cittadini: il ramo ostruisce il passaggio all'interno della villa comunale e, nonostante siano trascorsi diversi giorni, non è stato ancora rimosso. Si chiede un intervento per ripristinare la sicurezza del percorso.

A cura di Redazione Redazione
04 luglio 2026 14:45
Paternò, albero caduto da giorni a Villa Moncada: sentiero ancora bloccato -
Paternò
Striscia Paternò le vostre segnalazioni
Condividi

PATERNÒ – Arriva una nuova segnalazione da parte di alcuni cittadini riguardo alle condizioni di Villa Moncada, uno dei principali polmoni verdi della città. Da diversi giorni, infatti, un albero caduto o un grosso ramo spezzato ostruisce completamente un sentiero pedonale, impedendo il regolare passaggio dei frequentatori del parco.

Come mostra la foto inviata alla nostra redazione, la vegetazione occupa l'intera larghezza del percorso, costringendo i visitatori a cambiare tragitto o a tornare indietro.

I cittadini chiedono un intervento tempestivo da parte degli uffici competenti per la rimozione del materiale e il ripristino delle condizioni di sicurezza, soprattutto in un periodo in cui la villa è frequentata da famiglie, bambini e anziani.

Villa Moncada rappresenta uno dei luoghi simbolo di Paternò e, proprio per questo, molti auspicano una maggiore attenzione alla manutenzione e alla cura del verde pubblico.

📸 Foto: segnalazione di un lettore.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui 95047