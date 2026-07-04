Paternò, albero caduto da giorni a Villa Moncada: sentiero ancora bloccato
La segnalazione di alcuni cittadini: il ramo ostruisce il passaggio all'interno della villa comunale e, nonostante siano trascorsi diversi giorni, non è stato ancora rimosso. Si chiede un intervento per ripristinare la sicurezza del percorso.
PATERNÒ – Arriva una nuova segnalazione da parte di alcuni cittadini riguardo alle condizioni di Villa Moncada, uno dei principali polmoni verdi della città. Da diversi giorni, infatti, un albero caduto o un grosso ramo spezzato ostruisce completamente un sentiero pedonale, impedendo il regolare passaggio dei frequentatori del parco.
Come mostra la foto inviata alla nostra redazione, la vegetazione occupa l'intera larghezza del percorso, costringendo i visitatori a cambiare tragitto o a tornare indietro.
I cittadini chiedono un intervento tempestivo da parte degli uffici competenti per la rimozione del materiale e il ripristino delle condizioni di sicurezza, soprattutto in un periodo in cui la villa è frequentata da famiglie, bambini e anziani.
Villa Moncada rappresenta uno dei luoghi simbolo di Paternò e, proprio per questo, molti auspicano una maggiore attenzione alla manutenzione e alla cura del verde pubblico.
📸 Foto: segnalazione di un lettore.