PATERNO': ALBO SCRUTATORI DEL COMUNE, DOMANDE PER ISCRIVERSI ENTRO IL 30 NOVEMBRE
A Paternò fino al 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.Tutti gli interessati, che non si sono iscritti in passato, potr...
A Paternò fino al 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale.
Tutti gli interessati, che non si sono iscritti in passato, potranno presentare domanda in carta semplice, indirizzata al sindaco , indicando la data di nascita, la residenza, la professione, l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed “allegando” un documento d’identità valido. Il modulo per l’apposita domanda può essere “scaricato” dal sito internet comunale
Per iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio elettorale sono richiesti i seguenti requisiti:
- essere elettore del comune con età inferiore ai 70 anni;
- aver assolto gli obblighi scolastici;
- non essere dipendente dei Ministeri di Interni, Poste e Telecomunicazioni;
- non appartenere alla Forze Armate in servizio;
- non essere segretario comunale o dipendente dell’Ufficio Elettorale;