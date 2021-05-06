PATERNÒ. ALDO GOVERNA NUOVO MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Ha firmato l'accettazione dell'incarico oggi pomeriggio negli uffici del sindaco di Paternò Nino Naso al quinto piano del Palazzo di Città il nuovo componente del Nucleo di Valutazione dell'Ente Comun...

Ha firmato l'accettazione dell'incarico oggi pomeriggio negli uffici del sindaco di Paternò Nino Naso al quinto piano del Palazzo di Città il nuovo componente del Nucleo di Valutazione dell'Ente Comunale paternese.

Si tratta del dott. Aldo Governa. Governa ha accolto di buon grado l'incarico affidatogli dal primo cittadino: "Sono grato al sindaco Naso per la fiducia che ha riposto nei miei confronti.

Profonderò tutto il mio impegno nell'esclusivo interesse di questo Comune". Soddisfazione espressa anche dal segretario generale dell'Ente Comunale dott. Giuseppe Bartorilla e dal sindaco Nino Naso: "Governa è una personalità di valore ed un professionista serio che saprà valorizzare al meglio l'organismo di cui ha accettato di fare parte".

Aldo Governa va ad aggiungersi agli altri due componenti del Nucleo, gli avvocati Gaetano Abate e Miriam Messina.