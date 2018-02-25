PATERNO’: ALICE E GABRIELE SUL GRADINO PIU’ ALTO DEI CAMPIONATI REGIONALI FIDS
PATERNO’: ALICE E GABRIELE SUL GRADINO PIU’ ALTO DEI CAMPIONATI REGIONALI FIDS
A cura di Redazione
25 febbraio 2018 09:13
Si sono svolti nella giornata di ieri presso il pala ghiaccio di Catania una delle più importanti gare della Fids federazione italiana danze sportive, i campionati regionale 2018.
Nella categoria 19/34 B3, ha visto trionfare la coppia paternese Alice Tumminello e Gabriele Chisari, riconfermando il titolo dell'anno scorso nella categoria C, dopo aver vinto lo scorso luglio a Rimini, il titolo di campioni d'italia.
Alice fa parte della scuola studio3 di Paternó con la maestra Francesca Sciurello e Gabriele fa parte della New Dance di Licodia con la maestra Lucrezia Coco