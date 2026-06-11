Paternò, allarme baby vandali in Piazza della Regione: insulti e lancio di pietre.

Numerose segnalazioni da parte dei cittadini: nel mirino soprattutto le persone più fragili. Alcune auto sarebbero state colpite da pietre.

Negli ultimi giorni sono giunte diverse segnalazioni da parte di cittadini e residenti riguardanti alcuni episodi che si starebbero verificando nel pomeriggio in Piazza della Regione, a Paternò.

Secondo quanto riferito, un gruppo di ragazzi minorenni sarebbe solito ritrovarsi nella zona creando disagi e tensioni. Le segnalazioni parlano di comportamenti molesti, insulti rivolti ai passanti e atteggiamenti provocatori nei confronti di diverse persone presenti in piazza, con particolare accanimento, secondo alcuni testimoni, verso soggetti più fragili e vulnerabili.

L'episodio che ha suscitato maggiore preoccupazione sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, quando alcuni giovani avrebbero iniziato a lanciare pietre all'interno della piazza. In alcuni casi, sempre secondo le testimonianze raccolte, i sassi avrebbero colpito delle autovetture ferme nell'area, provocando momenti di paura tra i presenti.

Al momento non risultano segnalazioni di feriti, ma cresce la preoccupazione tra residenti e frequentatori della zona, che chiedono un maggiore controllo dell'area per prevenire ulteriori episodi e garantire sicurezza e tranquillità.

Le segnalazioni raccolte saranno eventualmente oggetto delle verifiche da parte delle autorità competenti.

Nel frattempo, diversi cittadini auspicano interventi mirati e una maggiore presenza sul territorio per scoraggiare comportamenti che rischiano di degenerare e creare situazioni di pericolo.