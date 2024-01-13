PATERNO'. ALLARME BOMBA NEGLI UFFICI POSTALI DI VIA TEATRO, SCATTANO LE INDAGINI SULL'ANONIMO MINACCIOSO

Oggi, 13 Gennaio 2024 un allarme bomba si è verificato a Paternò, quando una telefonata anonima ha segnalato la presunta presenza di un ordigno all'interno degli uffici postali di Via Teatro. Fortunat...

Oggi, 13 Gennaio 2024 un allarme bomba si è verificato a Paternò, quando una telefonata anonima ha segnalato la presunta presenza di un ordigno all'interno degli uffici postali di Via Teatro.

Fortunatamente, si è poi rivelato essere un falso allarme, ma non prima che le forze dell'ordine agissero prontamente per garantire la sicurezza della zona.

Poco prima delle 11 del mattino, la centrale operativa delle forze dell'ordine ha ricevuto una chiamata anonima che segnalava la presenza di una bomba negli uffici postali situati a poche decine di metri da Piazza Indipendenza.

In risposta a questa minaccia, è stato immediatamente attivato un dispositivo di sicurezza, con diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Paternò e gli artificieri dell'Arma che si sono rapidamente diretti in Via Teatro.

L'area circostante è stata interdetta, garantendo la massima sicurezza durante le operazioni di controllo. Le forze dell'ordine hanno eseguito una scrupolosa ispezione degli uffici, ma fortunatamente, nessun ordigno è stato rinvenuto.

L'allarme è rientrato poco prima delle 14, rassicurando la comunità locale sulla falsa allerta.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato indagini approfondite per identificare l'autore della telefonata anonima che ha scatenato l'allarme.