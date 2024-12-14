PATERNÒ. ALLARME GAS IN VIA TEATRO: NESSUN FERITO, INTERVENTO IN CORSO

Intorno alle ore 13:00 di oggi, 14 dicembre 2024, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente in Via Teatro a causa di una fuga di gas metano. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebb...

Intorno alle ore 13:00 di oggi, 14 dicembre 2024, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente in Via Teatro a causa di una fuga di gas metano.

Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe stato provocato dall’urto di un’auto contro un tubo situato sul marciapiede.

La situazione, sebbene potenzialmente pericolosa, è stata rapidamente messa sotto controllo dai soccorritori, che hanno provveduto a chiudere la strada per garantire la sicurezza di residenti e passanti.

Sul posto è attualmente al lavoro la squadra specializzata del gestore del servizio metano, incaricata di riparare il danno alla rete.

Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell’incidente.

Gli operatori sono impegnati per risolvere la situazione nel minor tempo possibile e ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona.