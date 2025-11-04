Paternò, allarme igienico in Via Serbia: segnalato ratto di grandi dimensioni, cittadini chiedono derattizzazione

Paternò (Catania), Via Serbia – Segnalazione dei residenti: catturato un ratto di grandi dimensioni in una trappola per topi artigianale. La foto, inviata alla nostra redazione, denuncia una situazion...

Paternò (Catania), Via Serbia – Segnalazione dei residenti: catturato un ratto di grandi dimensioni in una trappola per topi artigianale. La foto, inviata alla nostra redazione, denuncia una situazione di forte degrado e allarme per l'igiene pubblica.

Secondo quanto riferito, nella zona si registra la presenza sempre più frequente di roditori. I cittadini parlano di “condizioni indegne per un paese civile” e chiedono “una derattizzazione immediata”.

Il residente che ha inoltrato la segnalazione afferma: «Degrado, questa è la parola giusta considerando di vivere in un paese civile. Prima qualcuno diceva che erano gatti, ma adesso si vede chiaramente: è un ratto enorme. Si richiede una derattizzazione immediata. Via Serbia».

Il caso riaccende i riflettori su un problema igienico-sanitario che sembra persistere nella zona, con preoccupazione degli abitanti per la salute pubblica, la sicurezza e il decoro urbano.

La redazione resta in attesa di eventuali comunicazioni dagli uffici competenti e invita i cittadini a continuare a segnalare situazioni analoghe.

Per inviare foto, video o informazioni: WhatsApp https://wa.me/3939504777



