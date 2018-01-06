PATERNO': Altra auto in fiamme

Altra vettura in fiamme, nella notte, in via Rosolino Pilo a Paternò, in zona Scala Vecchia.

L'incendio ha interessato una Fiat Doblò in sosta ai lati della via. L'allarme è scattato intorno alle 2 della notte, quando si sono viste levare le fiamme.

Sul posto una squadra di Vigili del fuoco che ha domato l'incendio.

Non si conoscono lecause che hanno portato all'incendio che ha distrutto gran parte dell'abitacolo della vettura.

