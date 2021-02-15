PATERNÒ: ALTRA BATTUTA D’ARRESTO. LA GELBISON SI IMPONE AL FALCONE-BORSELLINO

Continua il momento no del Paternò che, nell’ultima giornata del girone d’andata, perde per 3-1 al Falcone-Borsellino contro la Gelbison. Per i rossazzurri è la terza sconfitta consecutiva. L’ultima v...

Continua il momento no del Paternò che, nell’ultima giornata del girone d’andata, perde per 3-1 al Falcone-Borsellino contro la Gelbison. Per i rossazzurri è la terza sconfitta consecutiva. L’ultima vittoria della squadra di Catalano risale al 24 gennaio, nel sentito match contro l’Acireale.

Inedito 4-2-3-1 schierato da Catalano, con Scapellato, De Marco e La Piana a sostegno della punta Di Stefano. La partenza dei rossazzurri lascia ben presagire: al 3° minuto Scapellato, dopo una bella progressione palla al piede, lancia in profondità De Marco, ma il tiro dell’esterno paternese è parato di piede da D’Agostino. Pochi minuti più tardi il cross di Santapaola viene deviato in corner dalla difesa ospite. Alla prima occasione i campani passano in vantaggio: Gagliardi batte un insidioso corner che, anche grazie alla complicità del vento, si infila direttamente in rete. Il Paternò non demorde e prova subito a tornare in parità con una gran girata di La Piana, che finisce di poco larga. Al 35° però gli ospiti raddoppiano ancora con Gagliardi che, dopo la sponda del compagno, controlla un pallone in area e calcia sul primo palo, battendo Cavalli. Immediate la reazione paternese, che prova a dimezzare lo svantaggio prima dell’intervallo, ma sulla punizione dalla trequarti di La Piana Di Stefano, da due passi, calcia debolmente tra le mani di D’Agostino. Prima dell’intervallo la Gelbison potrebbe chiudere la partita, ma l’ottima chiusura di Raia evita che il passivo sia troppo pesante. Nella ripresa Catalano opera un cambio offensivo, inserendo Savasta per Mazzotti per riacciuffare la partita. Al 49° Maiorano imbecca La Piana con un gran pallone, ma l’acrobazia del 10 rossazzurro non centra la porta. Al 55° Scapellato, dopo un uno due con La Piana, sfiora il palo con un destro da fuori area. Passano pochi minuti e Maiorano, con un’altra palla illuminante, trova in area Savasta che, anziché colpire verso la porta, sponda di testa dove non c’è nessun compagno. Gli sforzi offensivi dei padroni di casa non sortiscono il risultato sperato e al 75° la Gelbison ne approfitta per chiudere la gara: Coulibaly scappa in contropiede e mette al centro per il solito Gagliardi, che realizza la terza rete personale. Il risultato è fin troppo pesante e al 79° Savasta, con un gran tiro dal limite dell’area, trova il goal della bandiera, il suo primo con la maglia rossazzurra. L’ultima occasione dell’incontro capita sui piedi di La Piana, che viene chiuso al momento del tiro dal muro rossoblù.

Sconfitta pesante per il Paternò, che adesso in classifica ha soltanto due lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Nel girone dei rossazzurri, vittoria netta della capolista ACR Messina contro il Città di Sant’Agata; sconfitta di misura dell’Acireale sul campo del San Luca; vittorie casalinghe del Licata sul Castrovillari, del Dattilo (contro il Rotonda) e del Santa Maria Cilento (battuta la Cittanovese). Perde male il Troina di Peppe Mascara, 0-4 col Biancavilla.

GIANLUCA RUFFINO