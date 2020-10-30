95047

PATERNO': ALTRI 14 CASI CONFERMATI IN CITTA', SALGONO A 128

Aumentano i contagi Covid anche a Paternò: oggi altri 14 casi, rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino nella giornata di ieriI positivi totali in città, ora, sono 128 di cui 16 o...

A cura di Redazione Redazione
30 ottobre 2020 13:11
PATERNO': ALTRI 14 CASI CONFERMATI IN CITTA', SALGONO A 128 -
News
Condividi

Aumentano i contagi Covid anche a Paternò: oggi altri 14 casi, rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino nella giornata di ieri

I positivi totali in città, ora, sono 128 di cui 16 ospedalizzati. Lo riferisce una nota del Comune.

Si comunica alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 128 di cui 16 ospedalizzati. Dati in continuo aggiornamento.
Si raccomanda la massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari. Ed ovviamente si raccomanda di rispettare le disposizioni di sicurezza, ovvero: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l'altra e lavaggio frequente delle mani.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047