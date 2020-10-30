PATERNO': ALTRI 14 CASI CONFERMATI IN CITTA', SALGONO A 128
Aumentano i contagi Covid anche a Paternò: oggi altri 14 casi, rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino nella giornata di ieriI positivi totali in città, ora, sono 128 di cui 16 o...
Aumentano i contagi Covid anche a Paternò: oggi altri 14 casi, rispetto all'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino nella giornata di ieri
I positivi totali in città, ora, sono 128 di cui 16 ospedalizzati. Lo riferisce una nota del Comune.
Si comunica alla cittadinanza paternese che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 128 di cui 16 ospedalizzati. Dati in continuo aggiornamento.
Si raccomanda la massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari. Ed ovviamente si raccomanda di rispettare le disposizioni di sicurezza, ovvero: mascherina sempre indossata, distanziamento sociale di almeno un metro tra una persona e l'altra e lavaggio frequente delle mani.