PATERNO': ALTRI TRE CASI IN CITTA', I POSITIVI SALGONO A 118

Rialzo ancora del numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 3 nuovi positivi rispetto ai dati comunicati ieri 16 Marzo 2021. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 118 . Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 8. Rimane invariato il numero delle le persone che hanno avuto contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena, rimangono 192.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 118 soggetti (+3 rispetto ad i dati di ieri)

OSPEDALIZZATI 8 soggetti (= rispetto ad ieri)

QUARANTENA 192 (=rispetto ad i dati di ieri)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 17/03/2021 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 118 di cui 8 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 192. I dati sono in continuo aggiornamento.

