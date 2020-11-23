PATERNO’: AMBULANZA CADE IN UNA BUCA, LIBERATA DAI VVF – LE FOTO

Un’ambulanza che si stava recando ad effettuare un intervento di soccorso, è precipitata, rimanendo bloccata, in una grossa buca sita in via Angelo Musco a Paternò. La forte pioggia e l’acqua, hanno i...

Un’ambulanza che si stava recando ad effettuare un intervento di soccorso, è precipitata, rimanendo bloccata, in una grossa buca sita in via Angelo Musco a Paternò. La forte pioggia e l’acqua, hanno impedito all’autista del mezzo di soccorso di accorgersi del pericolo, cadendo proprio nella buca e rimando così bloccato. Per liberare il mezzo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Paternò, che con apposite attrezzature hanno alzato l’ambulanza tirandola fuori e permettendogli di riprendere la normale attività di soccorso. Non abbiamo notizie se la buca fosse stata segnalata o meno, di certo, ha creato un pericolo sia per gli occupanti del mezzo di soccorso, sia per il malcapitato che aveva richiesto l’ambulanza rimasto ad aspettare per un tempo maggiore. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e nessuno ha subito gravi danni.