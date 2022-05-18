PATERNO’ . AMMINISTRATIVE 2022: PRESENTATE 14 LISTE: TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI

Ecco di seguito chi saranno gli assessori designati di ogni candidato sindaco, con le relative liste:Liste a supporto di Alfio VirgoliniAssessori designati: Vice Sindaco Anthony Distefano; Maria Barba...

Ecco di seguito chi saranno gli assessori designati di ogni candidato sindaco, con le relative liste:

Liste a supporto di Alfio Virgolini

Assessori designati: Vice Sindaco Anthony Distefano; Maria Barbara Benfatto; Agata Marzola; Consolazione Rapisarda; Maria Concetta Sambataro; Giuseppe Alfio Sciacca.

DIVENTERÀ BELLISSIMA

Aureliano Luigi

Balsamo Anna Maria

Barbagallo Giuseppe Carmelo

Benfatto Mariabarbara

Borzì Barbara.

Carbonaro Alberto Luigi

Carone Antonino

Corallo Lorenza

Corona Pamela

Cozzetto Pasquale Marcello

D’ignoti Giovanni Luca detto Gianluca

Di Stefano Antonino Alberto Alessio detto Anthony

Ferrante Roberto detto Roby detto Robi

Fonti Castelbonese Maria

Furnari Consolazione

Isaia Antonino Emanuele detto Nino

Lombardo Rosario detto Saro

Marinaro Carmelo

Peci Caterina Detta Katia

Sciutteri Agostina

Signorello Conceita Detta Ketty

Terranova Lorenzo

Tomasello Francesco detto Franco

Vitale Francesco Carmelo

MELONI PER VIRGOLINI

Calenduccia Angelo

Amorelli Concettina detta Concetta

Caggeggi Vincenzo Giorgio

Catena Lorella Maria

Centorino Giovanni

D’Angelo Ivana

Di Benedetto Massimo

Fiorito Federica

Giordano Salvatore detto Salvo

Lo Presti Giuseppe Antonio Salvatore

Luitta Mariagrazia

Mantegna Giuseppe detto Peppe

Milici Salvatore detto Salvo

Minutolo Alfio Enrico detto Alfredo

Musumeci Attilia

Orto Consolata detta Ionella

Palumbo Irene

Paternò Consolato detto Tuccio

Piana Giovanni

Privitera Giuseppe

Serrano Lucia

Statelli Gaetano Enrico

Tomasello Salvatore Giuseppe Detto Salvo

Travagliante Maria Chiara

ALLEANZA PER PATERNÒ

Marzola Agata

Sciacca Giuseppe Alfio detto Alfredo

Aiosa Angelo Salvatore

Anicito Alfio

Bachini Carlo

Carbonaro Carmela detta Melita

Chisari Salvatore detto Turi

Conigliello Maria Carmela detta Mary

Di Caro Paolo

Di Fazio Gabriele detto Fazio

Di Guardo Federica

Egitto Stefania Maria

Finocchiaro Melissa

Giannazzo Manuel Cristian

Guzzetta Angela

Melì Antonino detto Antonio Toni

Nicosia Giovanni

Altone Giuseppina detta Pinella

Pappalardo Dario

Rau Concetta

Signorello Giuseppina detta Giusi

Tirenna Carmelo Antonio Francesco

Toscano Elena

Vigiano Veronica

ALFIO VIRGOLINI SINDACO

Bentivegna Antonino Emmanuele detto Tony

Borzì Salvatore detto Turi – Salvo

Chiara Greta

Ciappetta Alessandra

Corsaro Sonia Giusi

Cunsolo Lucio detto Luciano

Cusmano Cinzia

Di Mattea Maria Carmela Grazia

Di Stefano Tommaso Carmelo

Esposito Nunzio

Failla Salvatore

Fazio Maria Teresa

Fioretto Concetta

Leotta Nunzia Daniela detta Nancy

Miceli Enzo

Narda Angelo Gabriele

Panassidi Francesco detto Franco

Pulvirenti Chiara

Rapisarda Alberto

Ronsivalle Francesco detto Franco

Sava Silvia detta Barbara

Scandurra Lucia

Schillaci Rossana

Valore Antonino detto Nino

AZZURRI VIRGOLINI SINDACO

Coppola Alfio

Buttò Guerrina Cristina Domenica

Caponnetto Maddalena

Di Marzo Giuseppina

Frisenna Salvatore Antonino

Giordano Alessandra

La Spina Adelina detta Adele

Laudani Vincenzo

Magro Angela

Maugeri Riccardo

Palumbo Vito

Parisi Alfio

Pascale Giorgia Iliana

Pennisi Angelo

Russo Michele

Sambataro Maria Concetta detta Concetta

Santonocito Antonino detto Anthony

Stabile Lorena Maria

Trombetta Claudia

Bonanno Deborah

LISTA RAPISARDA

Rapisarda Consolazione detta Ionella

Anicito Antonino detto Nino

Borzi’ Carmela detta Carmen

Caponnetto Lucio

Carmanello Andrea

Di Marco Giuseppe detto Pippo

Emmanuele Barbara Matilde

Fichera Vanessa

Forte Davide

Giordano Antonino Riccardo

Malaponti Maurizio

Moschetto Antonino Andrea

Pennisi Valentina Anna Maria

Pina Livio Claudio

Pistorio Francesco

Russo Carmelo

Santonocito Antonino detto Antony

Sinatra Agata

Trusso sfrazzetto Giancarlo

Velardo Vincenzo

Rizzuto Rosario

Toscano Giuseppa

Liste a supporto di Nino Naso

Assessori designati: Giovan Battista Caruso; Daniele Venora; Carmelo Ciccia; Monia Laudani.

PRIMA L’ITALIA

Arcidiacono Giuseppe

Benfatto Maria detta Mariella

Cascio Andrea

Cavallaro Alessandro

Crupi Stefano Emanuele

Elia Antonio

Fallica Magda

Farace Maria Grazia detta Gresy Catania

Filloramo Marco detto Filoramo

Furnari Grazia Barbara

Gangi Laura Agata

Landro Gaetano

Lopis Orazio

Patane Lorena Consolazione

Putrino Francesca Maria

Ricciardi Carmelo Antonio

Rosano Vanessa detta Rossano

Russo Facciazza Veronica

Salpietro Mario Francesco

Francesco Sestito detto Franco

Tomaselli Antonio Andrea Salvatore detto Tomasello

Virgillito Patrizia

Gulisano Vito

Minerva Alessia

NOI PER PATERNÒ

Comis Salvatore detto Turi

Conigliaro Fabiola

Atanasio Maria Grazia

Cifalinò Lorenzo

Cosentino Concetto

Di Carlo Alfio

Di Palermo Daniele Lucio Orazio detto Dani

Di Perna Consolazione

Fazio Vincenzo

La Rosa Saverio Aurelio

Laudani Monia

Mannino Marianna

Morina Alessia

Lo Presti Mariella Consolazione Alfia

Nicolosi Anna Rita

Oliveri Graziella

Papa Tania

Pappalardo Salvatore

Parisi Federica

Rapisarda Enrico

Sciacca Roberto

Scuto Giusi

Tilenni Scaglione Barbara

Zumberovic Sultan Rosario

NINO NASO SINDACO

Asero Gaetano Orazio

Astone Filippo

Bottino Michela Maria Rosaria

Calcaterra Giuseppe Alessandro Antonino detto Alessandro

Chirieleison Francesca Caterina Maria Rita detta Franci

Cirami Giacomo

Consalvo Riccardo

D’Amanti Giuseppe

Faranda Roberto

Galvagno Maria Filippa

Giangreco Giovanni

Gurgone Ferro Rosaria detta Sara

Malerba Salvatore detto Turi o Salvo

Messina Loredana

Milazzo Angelo

Orsini Antonella

Paponelli Angela

Prestigiacomo Antonino detto Nino

Pulvirenti Valentino detto Nino

Sava Mariella

Terranova Orazio

Tomasello Elisabetta

Travagliante Giuseppe Francesco detto Peppe

Zingale Luca

NASO SINDACO PRESENTI SEMPRE

Anzà Loredana

Batticciotto Barbara Lucia

Bonanno Rocco

Cantarella Maria Elena Carmela detta Marilena

Corallo Giuseppe

D’Amore Ilenia detta Amore

Di Bella Salvatore detto Andrea

Di Perna Sabrina

Distefano Salvatore

Farinato Gabriela

Governa Aldo

Gulisano Luigi

La Spina Roberta

Lo Faro Carmelo Andrea detto Andrea

Marici Chiara

Marino Rosaria

Pannitteri Salvatore

Puglisi Franco

Salvia Andrea

Sciacca Maria Concetta detta Conci

Sinagra Italia

Tripoli Marco detto Tripi

Nicolosi Giuseppe

Abate Grazia

PATERNÒ ON MANNINO

Cunsolo Antonino detto Tonino

Lauria Rosanna detta Laura

Sinatra Giuseppe Daniele detto Pino

Anicito Simone detto Maurizio

Borzì Francesco detto Ciccio

Castelli Giuseppe

Castiglione Sebastiana Gloria Rita

Ciotto Deborah

Cosentino Giuseppe

D’asero Nunzio Salvatore detto Nuccio Asero

Dato Barbara

Di Leo Vincenza

La Spina Giuseppe detto Spina Giovanni Gianni

Leanza Federica

Librizzi Antonino Danilo

Lo Presti Alessandro Antonio Pietro

Paladina Giuseppe

Paratore Giuseppina Immacolata detta Giusy

Perciato Riccardo Consolato

Di Perna Giusy Gabriella

Sava Laura

Scuderi Maria Francesca Antonella

Rizzo Simona

Fusto Mario Emanuele Pio

Liste a supporto di Maria Grazia Pannitteri

Assessori designati: Vice Sindaco Filippo Condorelli, Sante Chinnici, Francesco Muzzicato, Cinzia Caruso

MARIA GRAZIA PANNITTERI SINDACO

Pannitteri Maria Grazia

Crupi Francesco

Aiosa Consolato

Ali’ Francesco

Ardizzone Naomi

Battaglia Luigia Detta Luisa

Cartalemi Nunzio

Costa Giuseppe Detto Pippo

Cracchiolo Barbara Maria Agnese Detta Barbara

D’amore Miriam

Di Franca Carmela Maria

Finocchiaro Giuseppe

Fiorito Oscar Vincenzo Detto Oscar

Fumoso Salvatore

Librizzi Nunziatina Detta Nancy

Longo Giuseppe

Micale Daniele Fabio

Orto Salvatore

Pappalardo Rosa

Rapisarda Barbara Consolazione

Russo Salvatore Detto Salvo

Sinatra Antonino Detto Nino

INSIEME PER PATERNÒ

Ardizzone Martina

Campisano Salvatore

Castiglione Francesco

Finocchiaro Giovanni

Flammia Claudia

Grasso Salvatore Detto Toti

La Delfa Salvatore Detto Salvo

Licandri Paolo

Lo Castro Angela

Messina Daniela

Messina Rita

Milicia Emenuela

Mio Giovanni

Natoli Francesca

Palazzolo Nerina

Sapienza Giuseppe

Sinatra Selene

Virgillito Marialuisa

Verna Veronica

Vinci Carmela

LISTA CONDORELLI

Aiosa Antonino

Battiato Rosa

Calabro’ Silvia

Cariola Roberto

Castelli Giulia

Catania Mario

Catena Consolato

Corallo Azzurra Agata Maria

Costa Anna

Cunsolo Cinzia

D’angelo Luca

Fazio Flavia

Finocchiaro Francesco

Licandri Angelo

Messina Vincenzo

Nicotra Stefania

Oliveri Angelo

Privitera Concettina Angela detta Ketty

Raciti Mario

Rapisarda Maria Barbara

Rao Lucio

Spampinato Salvatore Giovanni

Venuti Carmelina

Agostino Ninone Sarina

Si sono chiuse alle 12:00 di oggi i termini per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e Consiglio comunale per le amministrative 2022 che porteranno all’elezione di un nuovo primo cittadino e un nuovo civico consesso nel comune di Paternò.

Le urne saranno aperte solamente domenica 12 giugno, dalle 7:00 alle 23:00.

Lo spoglio relativo alle amministrative sarà svolto lunedì 13 giugno, a partire dalle 14.

L’elettore sia per il Consiglio comunale che per quello circoscrizionale può esprimere una o due preferenze della stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile.

Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: il cosiddetto “effetto trascinamento”.

Prevista anche la possibilità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata.