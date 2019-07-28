PATERNÒ: AMPIO INCENDIO DI STEPAGLIE VICINO ALLE CASE

Tanta paura, per un ampio incendio che è sviluppato questa sera intorno alle ore 21, in via dell'Olmo, in zona Schettino.Per cause in via d'accertamento, si è sviluppato un ampio incendio, fortunatame...

Tanta paura, per un ampio incendio che è sviluppato questa sera intorno alle ore 21, in via dell'Olmo, in zona Schettino.

Per cause in via d'accertamento, si è sviluppato un ampio incendio, fortunatamente ha riguardato solamente delle sterpaglie, ma le fiamme alte in prossimità delle abitazioni hanno destato forti preoccupazioni.

Sul posto è intervenuta la protezione civile, insieme alla squadra del distaccamento di Paternò che hanno circoscritto e spento il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle strutture poste nelle vicinanze.

Densa colonna di fumi, per fortuna non si registrano danni alle persone, ma tanta paura tra i residenti con le fiamme molto vicine all’abitazioni.