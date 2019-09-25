PATERNÒ: AMPIO INCENDIO DI STERPAGLIE A GIACONIA
FLASH
Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, in azione oggi pomeriggio intorno le ore 16 per arginare un incendio di sterpaglie e frasche.
Intervento eseguito per delle sterpaglie che sono andate a fuoco interessando anche un casotto limitrofo all’incendio, dove all'interno di esso si trovava pure una bombola di gas, e che grazie all'intervento dei pompieri si è evitato il peggio, tutto questo succede a Giaconia zona tre case.
La dinamica esatta dell’evento è ora da definire.
Il denso fumo, ben visibile in lontananza ha reso l’aria irrespirabile
Gianluca Ruffino