PATERNÒ: AMPIO INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SALINELLE
FLASHVasto incendio di sterpaglie in corso da un paio di minuti in via de Mulini zona San Marco.La nube di fumo è visibile da diversi km di distanzaIl fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha...
A cura di Redazione
12 giugno 2019 21:10
FLASH
Vasto incendio di sterpaglie in corso da un paio di minuti in via de Mulini zona San Marco.
La nube di fumo è visibile da diversi km di distanza
Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano.
PATERNÒ: AMPIO INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SALINELLE