PATERNÒ: AMPIO INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SALINELLE

A cura di Redazione Redazione
12 giugno 2019 21:10
PATERNÒ: AMPIO INCENDIO DI STERPAGLIE IN ZONA SALINELLE -
FLASH

Vasto incendio di sterpaglie in corso da un paio di minuti in via de Mulini zona San Marco.

La nube di fumo è visibile da diversi km di distanza

Il fumo che si è sprigionato da alcuni cespugli, ha subito messo in allerta i residenti del luogo che hanno immediatamente avvertito i Vigili del Fuoco

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano.

 

