FLASH

Un vasto incendio, molto probabilmente di natura dolosa è divampato nel pomeriggio di oggi, 11 luglio 2021 al Corso italia nei pressi della piscina comunale.

Le fiamme stanno interessando una grande area piena di sterpaglie e rovi tra l’ospedale Santissimo Salvatore e la piscina comunale, si sta verificando se ci sono stati danni all'interno.

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono presenti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione Civile di Paternò e Belpasso.

PATERNO': AMPIO INCENDIO NEI PRESSI DELLA PISCINA, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

