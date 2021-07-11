95047

PATERNO’: AMPIO INCENDIO NEI PRESSI DELLA PISCINA, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

11 luglio 2021 16:56
PATERNO’: AMPIO INCENDIO NEI PRESSI DELLA PISCINA, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO -
FLASH

Un vasto incendio, molto probabilmente di natura dolosa è divampato nel pomeriggio di oggi, 11 luglio 2021  al Corso italia nei pressi della piscina comunale.

Le fiamme stanno interessando una grande area piena di sterpaglie e rovi tra l’ospedale Santissimo Salvatore e la piscina comunale, si sta verificando se ci sono stati danni all'interno.

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono presenti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione Civile di Paternò e Belpasso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

 

