PATERNO' ANCORA FIAMME IN VIA SAN GAETANO - FOTO
A cura di Redazione
10 ottobre 2017 08:09
Incendio ieri pomeriggio a Paternò nell'immobile abbandonato sito in via San Gaetano. Le fiamme, fortunatamente molto basse, hanno interessato la spazzatura presente all'interno della casa, aperta e pericolosa anche per i ragazzini. Sul posto, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, dopo le numerose segnalazioni effettuate dai residenti.
