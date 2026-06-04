Paternò, l'emergenza acqua si attenua ma restano problemi in alcune vie: cittadino diffida AMA con una nuova PEC
Un residente denuncia il ritorno del disservizio dopo un temporaneo ripristino e chiede un intervento definitivo per garantire l'erogazione dell'acqua.
PATERNÒ – Continua il monitoraggio dei disservizi idrici sul territorio comunale. Nelle ultime ore è giunta alla nostra redazione una segnalazione relativa a un problema di erogazione dell'acqua in via Ascoli Piceno, dove un cittadino ha inviato una PEC ad AMA S.p.A. lamentando il mancato ripristino definitivo del servizio.
Secondo quanto riportato nella comunicazione, dopo un apparente ritorno alla normalità registrato nei giorni scorsi, il problema si sarebbe nuovamente ripresentato. Il residente riferisce infatti che l'acqua non arriverebbe più all'abitazione interessata e che anche la vasca di accumulo risulterebbe priva di approvvigionamento.
Nella PEC viene evidenziato come il precedente intervento effettuato non avrebbe risolto in maniera definitiva la criticità segnalata. Per questo motivo il cittadino chiede ad AMA un intervento urgente e strutturale che possa garantire la continuità del servizio ed evitare il ripetersi del disagio.
Nella stessa comunicazione viene inoltre sollevata la questione dell'eventuale utilizzo di autobotti qualora non fosse possibile assicurare regolarmente l'erogazione dell'acqua nelle abitazioni interessate dal problema.
Va comunque sottolineato che, rispetto ai giorni scorsi, il numero delle segnalazioni riguardanti i disservizi idrici sembra essersi sensibilmente ridotto. Un elemento che lascia intravedere un miglioramento della situazione in gran parte della città, pur permanendo alcuni casi specifici che continuano a richiedere verifiche e interventi.
La vicenda riguarda al momento una singola segnalazione da parte di un cittadino. Eventuali repliche, chiarimenti o aggiornamenti da parte di AMA S.p.A. saranno pubblicati non appena disponibili.