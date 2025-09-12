Paternò, ancora un’aggressione in strada: giovane derubata della collana in pieno giorno

12 settembre 2025 – Paternò (CT). Non si arresta la scia di episodi di microcriminalità a Paternò. L’ultimo fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 settembre, nei pressi di via Strano...

12 settembre 2025 – Paternò (CT). Non si arresta la scia di episodi di microcriminalità a Paternò. L’ultimo fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 settembre, nei pressi di via Strano, in una zona nota come “Le Palme”.

La vittima è una ragazza di 22 anni che, mentre camminava tranquillamente sul marciapiede, è stata improvvisamente aggredita da un uomo che le ha strappato con violenza la collana che portava al collo. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 18:00.

L’aggressore, descritto come un uomo sulla quarantina e vestito con una camicia a fiori, è poi fuggito rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

La giovane, ancora sotto shock, ha voluto raccontare quanto accaduto per allertare i cittadini e favorire l’identificazione del responsabile. Ha sporto regolare denuncia e i carabinieri hanno avviato le indagini.

Cresce la preoccupazione tra i residenti, allarmati dal crescente numero di episodi simili nelle ultime settimane. I cittadini chiedono maggiori controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Seguiranno aggiornamenti.